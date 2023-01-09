الصين ترسل ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

شفق نيوز/ أرسلت الصين ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء بنجاح من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين اليوم الاثنين.

وأطلقت الأقمار الصناعية من أطرزة شيغيان-23 وشيبان-22 أيه وشييان-22 بي على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-7" في الساعة 6:00 صباحًا (بتوقيت بكين) ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.

ويستخدم القمر الصناعي شيغيان-23 في التجارب العلمية والتحقق الفني بشكل أساسي، بينما يخدم القمران الصناعيان شييان-22 أيه و شييان-22 بي اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء، وفقا لوكالة شينخوا.