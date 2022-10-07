الصين تخترع "كلباً آلياً" يطلق (650) رصاصة في الدقيقة

شفق نيوز / كشفت شركة صينية، اليوم الجمعة، عن طائرة مسيرة تحمل روبوتا على شكل كلب يحمل سلاحا رشاشا، فيما بينت أن هذا الروبوت قادر على إطلاق (650) رصاصة في الدقيقة الواحدة.

وقال موقع إم إس إن الأمريكي إن "شركة صينية نشرت مقطع فيديو يظهر طائرة مسيرة تحمل كلباً آلياً مزوداً بسلاح رشاش، ما يمكّن القوات من تنفيذ عمليات قتالية دون الحاجة لوجود جنود"،

وبحسب الموقع فان الفيديو يظهر طائرة مسيرة من طراز أوكتوكوبتر تهبط فوق سطح أحد المباني في منطقة حضرية، حيث وضعت "الروبوت" الكلب وغادرت المسيرة المكان.

وتُظهر اللقطات طائرة بدون طيار كبيرة من طراز أوكتوكوبتر تسقط حمولتها المسلحة على سطح أحد المنازل في منطقة حضرية.

وبعد ذلك، نهض الروبوت تماماً كما ينهض الكلب على قوائمه وبدأ السير فوق السطح، وكان واضحاً وجود الرشاش فوق هيكله، لكن لم تظهر الفيديوهات لقطات إطلاق نار من هذا السلاح.

ووفقاً للموقع الأمريكي، فإنه من المعروف أن الرشاش المثبت على ظهر "الروبوت الكلب" قادر على إطلاق 650 رصاصة في الدقيقة الواحدة.

ويعتقد أن السلاح الذي كان يحمله الروبوت من طراز "كيو بي بي- 97" الخفيف، بحسب موقع "thedrive" التقني.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الفيديو صوّر أثناء تدريب عسكري صيني أم لا.

ونشر الفيديو على حساب شركة "Kestrel Defense Blood-Wing" الموثق على موقع "ويبو" الصيني الذي يشكل نظيراً لموقع التدوين المصغر تويتر.

إذ قال الحساب في تعليق مصاحب للفيديو إنه يمكن نشر "الروبوت الكلب" خلف خطوط العدو لشن هجوم مفاجئ.

كما يمكن نشره أيضاً على أسطح المباني التي يتمركز فيها العدو لاحتلال المناطق المرتفعة، بما يؤدي إلى احتواء قوته النيرانية، بجانب نشره في المناطق المدنية خلال العمليات العسكرية.

الموقع الأمريكي أشار إلى أن كثيراً من تفاصيل هذه الأداة الحربية غير معروفة حتى الآن.