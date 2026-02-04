الصين تحظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات اعتباراً من 2027

شفق نيوز– بكين

أعلنت وزارة الصناعة الصينية، حظر استخدام مقابض الأبواب المخفية (الانسيابية) في السيارات، والتي تنتشر على نطاق واسع في المركبات الكهربائية، وذلك لدواعٍ تتعلق بالسلامة العامة.

وبحسب القرار، سيُنفَّذ الحظر اعتبارًا من يناير 2027، مع منح السيارات الحاصلة على اعتماد مسبق مهلة إضافية تمتد لعامين قبل سريان القرار عليها.

ويأتي هذا الإجراء عقب حوادث كشفت مخاطر هذا النوع من المقابض، من بينها حادث وقع في أكتوبر الماضي، حيث لقي سائق مصرعه بعدما احتُجز داخل سيارة كهربائية من نوع "شاومي" اشتعلت فيها النيران، في حين عجزت فرق الإنقاذ عن فتح الأبواب بسبب تصميم المقابض المخفية.

وتضمن القرار جملة من الشروط الجديدة، أبرزها إلزام جميع أبواب السيارات، باستثناء الصندوق الخلفي، بوجود آلية فتح ميكانيكية، إلى جانب تحسين وضوح رؤية المقابض الداخلية، من خلال وضع علامات رسومية دائمة تدل عليها.

ويهدف القرار إلى تعزيز سلامة الركاب، ولا سيما في الحوادث أو حالات الطوارئ التي قد تؤدي إلى تعطل الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالمقابض المخفية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السوق الصينية، الأكبر عالميًا للسيارات الكهربائية، نموًا متسارعًا وتوسعًا لعلاماتها التجارية على المستوى الدولي.