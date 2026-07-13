الصين.. السيول تغمر طرقاً وتجرف سيارات

شفق نيوز- بكين

أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن السيول الشديدة في إقليمي خبي بشمال الصين ولياونينغ بشمال شرق ​البلاد غمرت طرقا وجرفت سيارات، بينما كان الناس يسبحون ‌ويعتلون ألواح التجديف في شوارع الأحياء.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية المحلية عن أحد السكان قوله إن منسوب المياه ارتفاع إلى أكثر من مترين على الطرق في مقاطعة ​كوانتشينغ بإقليم خبي.

وحدثت السيول بعد الإعصار بافي، وهو ⁠أقوى إعصار يضرب البر الرئيسي الصيني هذا العام ويتسبب في ​هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي وهبوب رياح عاتية على المدن المكتظة ​بالسكان في المنطقة، مما شكل اختبارا لقدرة الدولة على التعامل مع الظروف الجوية المتطرفة.

وحذرت السلطات من أن الإعصار سيجلب أمطارا غزيرة على أقاليم جيلين ولياونينغ وخبي ​وشاندونغ وجيانغسو وآنهوي، مما سيؤدي إلى تفاقم مخاطر السيول في المناطق ​التي غمرتها بالفعل أمطار غزيرة هطلت من قبل.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) بأن السبل تقطعت ‌بحوالي ⁠1800 قروي في كوانتشينغ، بينما أكدت السلطات أن إجلاء السكان وإعادة توطينهم يمثلان أولوية قصوى لها. وأصدرت السلطات في لياونينغ تحذيرا باللون الأحمر من السيول والمخاطر بالغة الشدة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الصينية، اليوم الاثنين، ​تعليق حركة العديد ​من القطارات في ⁠شنيانغ، وجرى تعليق الدراسة في مناطق عديدة منها إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

ونقل التلفزيون عن الهيئة المركزية ​للأرصاد الجوية أن بعض مناطق شمال شرق الصين ​ستشهد عواصف ⁠رعدية أو عواصف برد من الدرجة الثامنة أو أعلى.

وقال التلفزيون "في بعض مناطق وسط وشمال جيانغسو، ستتسبب عواصف رعدية في رياح من الدرجة 10 أو ⁠أعلى، ​مع وصول سرعة الرياح القصوى إلى الدرجة ​11 أو أعلى، وقد تحدث أعاصير محلية".

ويمكن أن تصل سرعة الرياح من الدرجة 11 ​إلى 117 كيلومترا في الساعة.