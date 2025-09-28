الصين.. الحكم بالإعدام على وزير الزراعة السابق بعد إدانته بالفساد

شفق نيوز- بكين

قضت محكمة صينية، يوم الأحد، بإعدام وزير الزراعة السابق تانغ رنيجيان بعد إدانته بتهم فساد، مع تأجيل التنفيذ لسنتين.

وقالت محكمة الشعب في تشانغتشون في إقليم جيلين في شمال شرق البلاد في بيان إن وزير الزراعة السابق تانغ رنيجيان تقاضى أموالاً نقدية ورشاوى على شكل ممتلكات عقارية بقيمة تزيد على 268 مليون يوان (38 مليون دولار) بين العامين 2007 و2024.

ورأت المحكمة أن الرشاوى "ألحقت خسائر حادة بمصالح الدولة والمواطنين، وتستحق تالياً عقوبة الإعدام"، مضيفة أن تانغ أقر بهذه الجرائم وعبر عن ندم.

وأتى الحكم على تانغ في إطار حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ الصارمة لمكافحة الفساد، والتي أدت إلى إقالة مسؤولين عدة رفيعي المستوى.

ويرى مؤيدو الحملة أنها تهدف إلى تعزيز الحوكمة السليمة، إلا أن منتقديها يشددون على أنها توفر للرئيس سلطة إبعاد خصومه السياسيين.

وكان تانغ سابقاً حاكماً لمقاطعة قانسو في شمال غرب البلاد فضلاً عن نائب رئيس منطقة غوانغشي التي تتمتع بحكم ذاتي في جنوب الصين.

وأتى سقوطه بعد تحقيقات مماثلة طالت وزيري الدفاع السابقين وي فينغ هي ولي شانغ فو.

وأقيل لي من منصبه بعد سبعة أشهر على تعيينه وطرد لاحقاً من الحزب الشيوعي الصيني بشبهة تلقي رشاوى على ما ذكر الإعلام الرسمي.

وذكرت تقارير أن تحقيقاً فتح على ما يبدو في حق خلفه دونغ جون بشبهة الفساد.