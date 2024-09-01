الصيف يودع العراقيين قبل موعده الفلكي بأكثر من 20 يوماً

شفق نيوز/ أكد الراصد الجوي واثق السلامي، مساء اليوم الأحد، انتهاء فصل الصيف في العراق قبل موعده الفلكي بأكثر من 20 يوماً.

وقال السلامي في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز "مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر، يكون فصل الصيف مناخياً قد انتهى في حين علماء الفلك يحددون يوم 22 من نفس الشهر موعداً للاعتدال الخريفي ودخول الخريف رسمياً".

وأضاف "عموماً، التوقعات تشير إلى استمرار الأجواء كما هي لغاية نهاية هذا الأسبوع مع استقرار الرياح على الشمال الغربي وتكون نشطة نهاراً في بعض الأحيان".

وتابع السلامي "أما بخصوص درجات الحرارة فلا يتوقع حصول تغيير فيها، في حين لا توجد مؤشرات لوجود موجات حر وربما قد انتهت ونحن ضمن الانخفاض التدريجي للحرارة خاصة بعد منتصف الشهر وكما جرت عليه العادة".