الصراصير .. حل جديد للوصول الى المحاصرين في الزلازل

شفق نيوز / كشف باحثون يابانيون، اليوم الخميس، عن استخدام تطبيق لتركيب "حقائب ظهر" على الصراصير والتحكم فيها للمساعدة في كشف وتحديد أماكن المحاصرين تحت أنقاض الزلازل.

وبحسب وكالة رويترز فإن "باحثين يابانيين نفذوا تطبيقا محتملا لابتكار تركيب "حقائب ظهر" من الخلايا الشمسية والإلكترونيات على الحشرات والتحكم في حركتها عن طريق جهاز التحكم عن بعد"، مبينة أنه "إذا وقع زلزال في المستقبل غير البعيد وكان الناجون محاصرين تحت أطنان من الأنقاض، فإن أول المستجيبين لتحديد مواقعهم يمكن أن يكونوا أسراب من الصراصير".

وبحسب الوكالة فقد "طور كينجيرو فوكودا، وفريقه في مختبر الأجهزة الرقيقة في شركة الأبحاث اليابانية العملاقة ريكن، فيلما مرنا من الخلايا الشمسية بسمك أربعة ميكرون، وعرضه نحو ربع عرض شعرة الإنسان، ويمكن أن يلائم بطن الحشرة".

ويسمح الفيلم للصرصور بـ"التحرك بحرية بينما تولد الخلية الشمسية طاقة كافية لمعالجة وإرسال إشارات الاتجاه إلى الأعضاء الحسية في مؤخرة الحشرة، ويعتمد العمل على تجارب سابقة لمكافحة الحشرات في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة ويمكن أن ينتج عنها ذات يوم حشرات (سايبورغ) هجينة".

وتجمع "الحشرات السايبورغ"، بين تركيبها البيولوجي الطبيعي والمعدات المتطورة المركبة في أجسادها ويمكنها دخول مناطق خطرة بشكل أكثر كفاءة من أجهزة الإنسان الآلي.

وقال فوكودا "تنفد البطاريات الموجودة داخل أجهزة الإنسان الآلي الصغيرة بسرعة، وبالتالي يصبح وقت الاستكشاف أقصر، الميزة الرئيسية لـ(حشرة سايبورغ) هي أنه عندما يتعلق الأمر بالحركة، فإن الحشرة تتحرك من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن الكهرباء المطلوبة ليست بنفس القدر".

واختار فوكودا وفريقه صراصير مدغشقر للتجارب لأنها كبيرة بما يكفي لحمل المعدات وليس لها أجنحة تعترض طريقها".

وبحسب الوكالة فانه "حتى عندما يتم لصق حقيبة الظهر والفيلم على ظهورهم، يمكن للحشرات اجتياز عقبات صغيرة أو تعديل وضعها إذا انقلبت، ولا يزال الطريق طويلا أمام هذه الأبحاث".

وفي عرض توضيحي حديث، استخدم يوجيرو كاكي الباحث من شركة ريكن "جهاز كمبيوتر متخصص وتقنية بلوتوث لاسلكية لإخبار صرصور سايبورغ بالانعطاف إلى اليسار، مما تسبب في اندفاعه في هذا الاتجاه، ولكن عند إعطاء الإشارة للاتجاه نحو اليمين تحركت الحشرة في دوائر"، فيما كان التحدي التالي للباحثين "هو تصغير المكونات بحيث يمكن للحشرات التحرك بسهولة أكبر والسماح بتركيب أجهزة الاستشعار وحتى الكاميرات".

ويمكن إزالة حقيبة الظهر والفيلم، مما يسمح للصراصير بالعودة إلى الحياة في المختبر، وتنضج الحشرات في أربعة أشهر ومن المعروف أنها تعيش حتى خمس سنوات في الأسر.

وبعيدا عن حشرات الإنقاذ من الكوارث، يرى فوكودا "تطبيقات واسعة لفيلم الخلايا الشمسية، المكون من طبقات مجهرية من البلاستيك والفضة والذهب، كما يمكن أن يُدمج الفيلم في الملابس أو الملصقات الجلدية لاستخدامها في مراقبة العلامات الحيوية، وقال إنه في يوم مشمس، يمكن أن تولد مظلة مغطاة بتلك المواد ما يكفي من الكهرباء لشحن الهاتف المحمول".