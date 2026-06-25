الصدفية.. اكتشاف سبب غير متوقع لمشكلات النوم والنشاط اليومي

شفق نيوز- روما

كشفت دراسة إيطالية حديثة عن علاقة غير متوقعة بين الصدفية واضطرابات النوم، حيث تبين أن تأثير هذا المرض لا يقتصر على الجلد فحسب، بل يمتد ليعيق قدرة المصابين على النوم بسهولة.

وحلل العلماء بيانات 136 مريضاً بالصدفية، وقيموا نشاط المرض باستخدام مؤشر PASI، وقارنوا تلك البيانات بمؤشرات تتعلق بجودة النوم عند المشاركين.

وأظهرت النتائج أن الذين يعانون من أعراض الصدفية الشديدة كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ لصعوبة النوم، كما عانوا من النعاس والتعب وانخفاض النشاط خلال النهار، لكن اللافت أن جودة النوم الإجمالية لم تختلف بشكل كبير بينهم وبين المصابين بأعراض أخف.

ووفقاً للباحثين، لا يؤثر المرض على النوم ككل، بل على جوانب محددة منه، وخاصة سرعة النوم والشعور بالراحة عند الاستيقاظ.

ويرى العلماء ان الأطباء يجب أن يولوا اهتمام أكبر لشكاوى مرضى الصدفية المتعلقة بالنوم، مؤكدين أن هذه الاضطرابات قد تضعف جودة حياتهم بشكل ملحوظ، وتستدعي أخذها بعين الاعتبار عند رسم خطة العلاج المناسبة لكل مريض.

والصدفية مرض يسبب طفحاً جلدياً وبقعاً قشرية تظهر غالباً على الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس وتسبب الحكة، ويعتبر من الأمراض الجلدية غير المعدية، وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي له، إلا أن الأدوية والخطط العلاجية المتطورة تسيطر على الأعراض بفعالية عالية.