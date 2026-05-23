الصحة العالمية: 750 إصابة بـ"إيبولا" في إفريقيا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس، يوم السبت، إن وزارتي الصحة في الكونغو، وأوغندا، أعلنتا تفشي مرض الإيبولا بعد تأكيد الإصابة بفيروس بونديبوجيو في كلا البلدين.

وقرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في 16 أيار/ مايو 2026 أن مرض الإيبولا الناجم عن فيروس بونديبوجيو في الكونغو، وأوغندا، يُشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وفقًا لأحكام اللوائح الصحية الدولية.

وأشار جبريسسيوس إلى أنه حتى 21 أيار/ مايو، تم الإبلاغ عن 750 حالة مشتبه بها، و177حالة وفاة بين الحالات المشتبه بها في الكونغو، موضحاً أنه تم الإبلاغ عن 85 حالة مؤكدة، من بينها حالتان في أوغندا، و10 وفيات.

وأبلغت أوغندا عن حالتين وافدتين دون تأكيد انتقال العدوى محلياً، كما تأكدت إصابة مواطن أميركي كان يعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونُقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج، كما تمت إصابة مواطن أميركي ثان كان مخالطاً للمصابين.