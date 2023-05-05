الصحة العالمية : كورونا لم يعد يمثل حالة طوارئ

شفق نيوز / أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن وباء كورونا، لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وهي خطوة كبيرة نحو إنهاء الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص وعطلت الاقتصاد العالمي بشكل كبير، لكن المنظمة أكدت في الوقت نفسه ان هذا لا يعني أن كوفيد -19 قد انتهى كتهديد صحي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة على موقع تويتر "اجتمعت لجنة الطوارئ للمرة الخامسة عشرة واوصتني بإعلان إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التي أثارت قلقًا دوليا".

وتابع "لذلك، وبكل أمل كبير، أعلن أن كوفيد- 19 قد انتهى، كحالة طوارئ صحية عالمية".

يذكر أن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أعلنت لأول مرة أن كورونا يستوجب أعلى مستوى من التأهب كونه وباء عالميا، في 30 يناير 2020.

وإعلان مستوى التأهب الأقصى، يساعد عادة في تركيز الاهتمام الدولي على أي تهديد صحي، فضلا عن تعزيز التعاون في اللقاحات والعلاجات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن رفعها حالة الطوارئ العالمية، يعد علامة على التقدم الذي أحرزه العالم في المجال.

وتباطأ معدل الوفيات جراء الإصابة بكورونا من ذروة بلغت أكثر من 100 ألف شخص في الأسبوع في يناير 2021 إلى ما يزيد قليلا عن 3500 في الأسبوع المنتهي في 24 إبريل، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وقال غيبريسوس: "مع ذلك، هذا لا يعني أن كوفيد -19 قد انتهى كتهديد صحي".

وفي العام الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الوباء قد انتهى.

ومثل عدد من البلدان الأخرى، بدأ أكبر اقتصاد في العالم في تفكيك حالة الطوارئ المحلية الخاصة بوباء كورونا.