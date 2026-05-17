الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ بسبب "إيبولا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس قرر أن مرض إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، ولكنه لا يرقى لمعايير طوارئ الجائحة".

وأضافت أن الهدف من هذا الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من المجتمع الدولي.

ووفق المنظمة فإنه حتى يوم السبت "تم الإبلاغ عن ثماني حالات مؤكدة مختبريا و246 حالة مشتبه بها و80 حالة وفاة مشتبه بها في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية عبر ثلاث مناطق صحية على الأقل"، وتحد مقاطعة إيتوري أوغندا وجنوب السودان في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتابعت "بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن حالتين مؤكدتين مختبريا تشملان حالة وفاة واحدة دون وجود صلة واضحة بينهما في كمبالا بأوغندا، وذلك خلال مدة 24 ساعة بين الحالتين ، يومي 15 و16 مايو 2026، بين شخصين مسافرين من جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني، فإن معدل الوفيات بسبب الإيبولا يمكن أن يصل إلى 90‎%‎ إذا لم يتم علاج الأفراد المصابين على الفور.

ويعتبر الإيبولا مرضاً معدياً، وينتقل الفيروس عبر الاتصال الجسدي والاتصال بالسوائل الجسدية، في حين قد توفي أكثر من 11 ألف شخص خلال فترة تفشي المرض في غرب إفريقيا عامي 2014 و2015.