الصحة العالمية تستعد لإجلاء 1000 امرأة وطفل من غزة خلال أشهر

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، أنها ستجلي ألف امرأة وطفل من قطاع غزة الفلسطيني، لتلقي رعاية طبية "خلال الأشهر المقبلة"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أكدت، السبت، أن الفلسطينيين يعانون "أهوالا تفوق الوصف" في شمال القطاع المحاصر.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة، جويس مسويا، على منصة إكس: "أخبار مروعة من شمال غزة، حيث لا يزال الفلسطينيون يعانون أهوالا تفوق الوصف تحت الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية".

وأضافت: "الناس في جباليا محاصرون تحت الأنقاض، ويمنع عناصر الإنقاذ من الوصول إليهم".

وتابعت مسويا: "تم تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين قسرا. كما بدأت الإمدادات الأساسية تنفد. وضربت المستشفيات التي أصبحت مكتظة بالمرضى".

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة "أن تتوقف هذه الفظائع".

وذكّرت أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في الرعاية الصحية والمرافق الصحية.

وكانت الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على المساعدات والشحنات التجارية إلى غزة، قد قالت، الأربعاء، إن 50 شاحنة تحمل مواد غذائية ومياها وإمدادات طبية ومعدات إيواء مقدمة من الأردن نُقلت إلى شمالي غزة، حسب رويترز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن عدد السكان الذين غادروا منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، وصل إلى أكثر من 5 آلاف شخص، وذلك في وقت تحدث فيه صحفيون فلسطينيون عن "حصار" عائلات، ووضع القوات الإسرائيلية "براميل متفجرة" في الأحياء السكنية.