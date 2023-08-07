الصحة العالمية تحذر من دواء يباع في العراق

شفق نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق، من تصنيع إحدى الشركات الهندية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن دفعة دواء الشرب، الذي يباع باسم (كولد أوت) وُجدت في موقع بالعراق، وأُرسلت لتحليلها في المختبر.

وأردفت المنظمة، في تحذيرها من المنتجات الطبية، أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا)، لصالح (دابي لايف فارما)، وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول، بنسب أعلى من الحد المسموح.

وأضافت المنظمة أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين.

وقالت منظمة الصحة إن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته.

ولم ترد الشركتان على طلبات من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.

وهذا أحدث تحذير منذ شهور يتعلق بأدوية السعال الملوثة التي تباع في الخارج. ولا تزال خمسة عقاقير هندية أخرى تخضع للفحص.

وارتبطت أدوية شرب لمكافحة السعال مصنعة في الهند بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلا في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي، بحسب "رويترز".

وتوصلت السلطات الهندية أيضا لوجود مخالفات لدى شركة (ريمان لابس) ارتبط شراب السعال الذي تنتجه بوفاة أطفال في الكاميرون.

وألغت الجهة التنظيمية لقطاع الصيدلة في الهند رخصة شركة (ماريون بيوتك)، التي صدرت أدوية الشرب إلى أوزبكستان، وألقت القبض على بعض موظفيها.

وتنفي شركة (ميدين) المتورطة في وفيات غامبيا أن عقاقيرها تسببت في تلك الوفيات، وتقول إن الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تخلص إلى وجود سموم في العينات.