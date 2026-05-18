الصحة العالمية تحذر من تفشي إيبولا

شفق نيوز- متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وذلك بعد تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في أنها ناجمة عن المرض.

وذكرت المنظمة أن انتشار المرض الذي تتسبب فيه السلالة ​بونديبوجيو لا يفي بالمعايير التي تجعله يمثل جائحة، لكن الدول التي تشترك في حدود برية مع جمهورية الكونجو الديمقراطية معرضة ‌لخطر كبير لمزيد من الانتشار.

وأضافت في بيان أنها تلقت تقارير عن 80 حالة وفاة يشتبه في أنها ناجمة عن الفيروس وثماني حالات أكدتها العينات المختبرية و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى أمس السبت في منطقة إيتوري بجمهورية الكونجو الديمقراطية موزعة على ثلاث مناطق صحية على الأقل هي بونيا وروامبارا ومونجوالو.

وقالت حركة 23 مارس المتمردة في بيان إن ​مختبرا أكد إصابة حالة واحدة بالفيروس في مدينة جوما بشرق الكونجو.

وذكر موقع ستات نيوز أن عددا من الأمريكيين المقيمين في جمهورية الكونجو ​الديمقراطية يعتقد أنهم خالطوا حالات اشتباه إصابة بها في البلاد، مع اعتبار بعض حالات المخالطة عالية الخطورة، منها ⁠حالة يحتمل أن تكون ظهرت عليها أعراض. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة ما ورد في التقرير.