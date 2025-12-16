الصحة العالمية تحذر: سلالة فيروسية جديدة تجتاح 30 دولة

شفق نيوز- برن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، أن خبراء الصحة رصدوا انتشاراً سريعاً لفيروس A(H3N2) المعروف باسم "إنفلونزا هونغ كونغ" في 30 دولة حول العالم.

وأوضحت رئيس وحدة التهديدات التنفسية العالمية بالمنظمة، وينكينغ تشانغ، أنه "مع حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يلاحظ ارتفاع حاد في حالات الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية".

وأكدت الخبيرة أن معدل الإصابة بالإنفلونزا عالمياً لا يزال ضمن النطاق المتوقع هذا الموسم". مشيرة إلى أن المنظمة "تراقب ظهور وانتشار نوع فرعي جديد من فيروس A(H3N2)، يسمى J.2.4.1".

وقالت في إحاطة إعلامية في مدينة جنيف بسويسرا: "تم رصد هذا النوع الفرعي من الفيروس لأول مرة في شهر آب/ أغسطس في أستراليا ونيوزيلندا، ومنذ ذلك الحين تم تحديده في أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم باستثناء أميركا الجنوبية".

وأضافت الخبيرة أن "البيانات الوبائية الحالية لا تشير إلى زيادة في شدة المرض". ووفقاً لها، تشير المعلومات الأولية التي جمعت حول السلالة الجديدة من هذا الفيروس إلى أن "اللقاحات الموسمية الحالية لا تزال تضمن الحماية ضد الأشكال الحادة من المرض وتقلل من خطر دخول المستشفى".

وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أنه "إلى جانب الإنفلونزا، تنتشر أيضاً فيروسات تنفسية أخرى، بما في ذلك الفيروس المخلوي التنفسي، وفيروس كورونا، والفيروسات الأنفية".

ولفتت إلى أنه "في عدد من البلدان، تعاني أنظمة الرعاية الصحية من ضغط إضافي ليس فقط بسبب زيادة حالات دخول المستشفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي، ولكن أيضاً بسبب الارتفاع الموسمي في حالات العدوى الفيروسية الأخرى، مثل نوروفيروس".

ووفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية، فإن إنفلونزا هونغ كونغ هي عدوى تنفسية حادة تسببها الفيروسات التي تنتشر في جميع أنحاء العالم على مدار العام، حيث توجد أربعة أنواع من فيروسات الإنفلونزا: A وB وC وD، وينتشر فيروسا الإنفلونزا A وB ويسببان أوبئة موسمية.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن الإنفلونزا تنتقل بسهولة عبر الهواء. ورغم أن معظم المصابين يتعافون في غضون أسبوع دون الحاجة إلى رعاية طبية، إلا أن الإنفلونزا قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة في بعض الأحيان، ولذلك توصي منظمة الصحة العالمية بالتطعيم.