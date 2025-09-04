الصحابي "سلمان الفارسي" .. إيران تستعد لعرض عمل تلفزيوني ضخم في 2026

شفق نيوز - طهران

من المقرر أن يتم عرض مسلسل الصحابي "سلمان الفارسي" على شاشة التلفاز في إيران بصيف العام 2026، وفقا لما صرح به رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيمان جبلي.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية تصريحات جبلي عن جاهزية هذا العمل التلفزيوني الضخم، قال فيها إن "جميع جهود فريق الإنتاج، بمن فيهم المخرج والمنتج ، تهدف إلى بث هذا المسلسل العام المقبل، بناءً على الوعد الذي قطعناه سابقاً، أي في صيف أو أواخر صيف العام 2026".

فيما يتعلق بإكمال موسم "إيران" من المسلسل، ذكر جبلي، أنه "لا بد لي من القول إنها مهمة ضخمة ومعقدة للغاية، لأن مواقع التصوير لا تزال قيد الاكتمال، ويُعتبر نقل فريق الإنتاج والممثلين إلى مواقع مختلفة إحدى صعوبات هذا الموسم".