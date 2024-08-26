الشهر المقبل.. عشاق أبل بانتظار هواتف آيفون الجديدة وميزات الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ كشفت شركة أبل، يوم الاثنين، أنها ستعقد حدثها للخريف في التاسع من أيلول/سبتمبر في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث من المتوقع أن تكشف عن سلسلتها الجديدة من هواتف آيفون.

ويتوقع محللون دورة تحديث قوية لطائفة من أجهزة آيفون الجديدة، تمثل فيها ميزات الذكاء الاصطناعي نقطة الترويج الرئيسية.

وكشفت أبل في مؤتمرها السنوي للمطورين في حزيران/يونيو عن استراتيجية للذكاء الاصطناعي طال انتظارها تدمج تقنية "ذكاء أبل" الجديدة في مجموعة تطبيقاتها منها سيري وإدخال روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي لشركة أوبن إيه.آي في أجهزتها.

وسيكون كشف أبل المقبل عن الأجهزة الجديدة مهما نظرا لسعيها للتخلص من تباطؤ عالمي في المبيعات، خاصة في الصين.

وسيظهر الحدث أيضا مدى إدماج أبل للذكاء الاصطناعي في أجهزتها من الجيل التالي.