الشمس في أكبر حجم لها مع بداية عام 2026

شفق نيوز- موسكو

أفاد المكتب الإعلامي لمرصد موسكو الفلكي، يوم الخميس، بأن الشمس ستظهر في ذروة اتساعها الظاهري خلال بداية عام 2026، مع فرق واضح بين قطرها في كانون الثاني / يناير وتموز / يوليو عند المقارنة في الصور الفوتوغرافية الاحترافية.

وذكر أن "الأرض ستكون في أقرب نقطة لها من الشمس، المعروفة بنقطة الحضيض، يوم السبت 3 كانون الثاني / يناير 2026 عند الساعة 8:15 مساء بتوقيت موسكو، على بعد 147,099,586 كيلومتراً تقريباً (0.9833 وحدة فلكية)".

وأضاف أن "قطر الشمس الظاهري في هذا اليوم سيبلغ 32 دقيقة قوسية و35 ثانية، ما يجعله أكبر من أي وقت آخر خلال العام، ويبرز الفرق بين قطر الشمس في كانون الثاني / يناير وتموز / يوليو عند وضع الصور جنباً إلى جنب".

وحذر علماء الفلك من "خطر الإصابة بحروق في العين عند رصد الشمس أو تصويرها دون استخدام مرشحات خاصة"، مشيرين إلى أن "كانون الثاني / يناير ليس أفضل الأشهر للرصد، لكنه يمكن متابعة التكوينات الجديدة على سطح الشمس باستخدام التلسكوب أو المنظار شرط استخدام مرشح شمسي".