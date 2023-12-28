الشرطة التركية تصادر اسطول سيارات فارهة من تاجر للمخدرات وتحوله لخدمتها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، أن الشرطة التركية ألقت القبض على تاجر مخدرات، يمتلك أسطول سيارات فارهة من الطرازات عالية الأداء، والتي تم إحرازها من قِبل وزارة الداخلية التركية.

وحسب ما ذكره موقع (موتور وان)، يظهر مقطع فيديو درامي نشره وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، على موقع منصة X (تويتر سابقا) أكثر من 20 سيارة رياضية وسيارات خارقة وسيارات الدفع الرباعي مجمعة معا بعد أن استولت عليها إدارة الشرطة التركية خلال نهاية الأسبوع وحولتها إلى طرادات شرطة.

وصادرت الشرطة التركية 23 مركبة في المجمل، وهي تتراوح من السيارات الفاخرة الراقية مثل بنتلي كونتيننتال جي تي وبورش تايكان، إلى السيارات عالية الأداء مثل فيراري 458 وفولكس واجن جولف آر، وهناك أيضًا عدد قليل من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة مثل Range Rover Sport وMercedes-Benz GLS..

وتقدر القيمة الإجمالية للسيارات الفاخرة بحوالي 3.5 مليون دولار أمريكي - 100 مليون ليرة تركية.

ووفقا لصحيفة ديلي تلجراف، جاءت السيارات من مهرب مخدرات واحد يدعى هاكان أيك، كان أيك زعيما لعصابة كومانشيرو للدراجات النارية ومقرها في أستراليا، وكانت ثروته تقدر بنحو مليار دولار، وتم اعتقاله و36 من رفاقه في اسطنبول الشهر الماضي.

وقال وزير الداخلية التركي ييرليكايا عن نتيجة للعمليات الناجحة التي نفذتها إدارة شرطة إسطنبول ضد منظمات الجريمة المنظمة، تم الاستيلاء على 23 مركبة، وبعد قرار المحكمة، تم تسليم هذه المركبات إلى شرطتنا وتم تحويلها لخدمتنا.

وسيتم استخدام السيارات من قبل شرطة المرور في تركيا من الآن فصاعدا، وذلك لضبط السيارات المسرعة.