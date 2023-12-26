الشرطة البريطانية تقبض على معلمة تحتجز أكثر من 300 حيوان في منزلها

شفق نيوز/ ألقي القبض على معلمة بريطانية تدعى ليزا لاشاريت، تبلغ من العمر 48 عاما، من مدينة تامبا بعد أن كشفت مداهمة الشرطة لمنزلها المتنقل أنه كان مليئا بالقطط والكلاب والدجاج والبط وحتى الطاووس.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، أصبحت ليزا تحت يد مكتب عمدة مقاطعة بولك بعد بلاغ من مؤسسة SPCA الخيرية للحيوانات.

وأفادت راندا ريختر، المتحدثة باسم SPCA: "أن الحيوانات الموجودة عند لاشاريت وضعهم الصحي سيء؛ ما جعلنا ندرك أننا بحاجة إلى مراقبة الحيوانات وإجراء فحص صحي وشامل لها".

وكانت لاشاريت، مدرسة للصف الثاني، قد طلبت المساعدة من المؤسسة لبعض قططها في أوائل ديسمبر/كانون الأول؛ بسبب وضعها الصحي السيء.

وعندما فحص المسؤولون منزلها، وجدوا أكثر من 300 حيوان، بما في ذلك القطط والكلاب.

وقال عمدة مقاطعة بولك، جرادي جود: "أعتقد أن نيتها لم تكن سيئة تجاه الحيوانات، لكن من الواضح أنها لم تتعاون مع SPCA، التي عرضت عليها أن تأخذهم"

ولكن لحسن الحظ، لم يتم العثور على حيوانات ميتة في العقار، على الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كانت جميع الحيوانات التي تم إنقاذها ستنجو.

والآن تتم رعاية الحيوانات في المؤسسة الخيرية للحيوانات في مقاطعة بولك وقد يتم طرحها للتبني في المستقبل.

وأضاف جود: "لقد انتهكت القانون بشكل واضح، واستمرت في انتهاك القانون".

وتم اتهام لاشاريت بخمس تهم جنائية تتعلق بالمعاملة السيئة على الحيوانات، و304 تهمة تتعلق بإهمال الحيوانات.