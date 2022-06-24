الشرطة الايرانية تعتقل "مراهقات" نزعن الحجاب في مناسبة رياضية (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الجمعة، اعتقال الشرطة عددا من الفتيات المراهقات لنزعهن الحجاب الإلزامي، خلال تجمع رياضي، في مدينة شيراز الجنوبية، بالإضافة إلى بعض الأفراد من منظمي المناسبة.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، عن رئيس شرطة شيراز، فرج شجاعي قوله، إن عددا من الفتيات نزعن الحجاب في نهاية المناسبة الرياضية بدون مراعاة للاعتبارات الدينية والقواعد القانونية.

وأوضح شجاعي أنه "بالتنسيق مع السلطة القضائية، تم تحديد عدد من المرتكبين والمسؤولين عن هذا التجمع واعتقالهم الخميس".

وكان مقطع فيديو للمناسبة التي نظمت تحت عنوان "يوم التزلج على الألواح" قد انتشر الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/hdagres/status/1540322820877651968