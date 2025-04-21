الشاي الأزرق.. فوائد مذهلة بلون ساحر

شفق نيوز/ تزداد شهرة الشاي الأزرق بلونه النيلي اللافت ونكهته الترابية اللطيفة لما له من فوائد صحية تجعله خيارًا مميزًا يجمع بين الجاذبية البصرية والفوائد الصحية المدعومة علميًا وتقليديًا.

ويُحضَّر هذا المشروب العشبي من بتلات زهرة البازلاء الزرقاء، ويتميّز بأنه خالٍ من الكافيين، ومع استمرار توجّه المستهلكين نحو المشروبات الطبيعية ذات الفوائد المتعدّدة، يبرز الشاي الأزرق كخيار يجمع بين الجمال والعافية والصفاء الذهني.

ويُستهلك هذا الشاي عادةً ساخنًا أو باردًا أو ضمن برامج التخلص من السموم، وقد استعرض تقرير نشره موقع "إنديا توداي" أبرز عشر فوائد صحية لهذا المشروب:

1. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الشاي الأزرق على مركبات الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تسهم في معادلة الجذور الحرة في الجسم. وتساعد هذه المركبات في حماية الخلايا وتقليل الإجهاد التأكسدي والوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم السن.

2. يعزز الوظائف الإدراكية

تشير الدراسات إلى أن الشاي الأزرق يحتوي على خصائص تحفّز إنتاج الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالذاكرة والتعلُّم. وقد يسهم تناوله بانتظام في تحسين التركيز وتقوية الذاكرة وتعزيز الأداء العقلي العام.

3. يدعم التحكم بالوزن

يتميّز الشاي الأزرق بسعراته الحرارية المنخفضة وخلوه الطبيعي من الكافيين، ويُعتقد أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق الدهون، ما يجعله خيارًا مفيدًا ضمن أنظمة فقدان الوزن عند دمجه في نمط حياة صحي.

4. يعزز صحة البشرة

يساعد الشاي الأزرق على تحفيز إنتاج الكولاجين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، كما يسهم في الحد من علامات الشيخوخة المبكرة ويعزز إشراقة البشرة، وقد يساعد في علاج حب الشباب والبشرة الباهتة.

5. مفيد لصحة العينين

تُشير بعض الأبحاث إلى أن الفلافونويدات الموجودة في الشاي الأزرق تُحسِّن تدفق الدم إلى العينين، ما قد يساعد في تقليل الإجهاد البصري وتحسين الرؤية الليلية، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون الشاشات لأوقات طويلة.

6. يسهم في إزالة السموم

يتميّز الشاي الأزرق بخصائص مدرّة للبول تساعد الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة، ما يعزز من وظيفة الكلى ويُسهم في عملية تنظيف طبيعية للجسم.

7. يساعد في تنظيم مستويات السكر

تشير الدراسات الأولية إلى أن الشاي الأزرق قد يسهم في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم، ما قد يجعله مشروبًا مساعدًا للأشخاص المصابين بالسكري أو بمقاومة الإنسولين، مع ضرورة عدم استخدامه كبديل للعلاج الطبي.

8. يخفف التوتر والقلق

يمتلك الشاي الأزرق تأثيرًا مهدئًا على الجهاز العصبي، ويُساعد في تخفيف التوتر وتحقيق الاسترخاء، ما يجعله مشروبًا مناسبًا في المساء لتعزيز صفاء الذهن والراحة النفسية.

9. يقوي جهاز المناعة

يحتوي الشاي الأزرق على مركّبات داعمة للمناعة، من بينها الفلافونويدات والفيتامينات، التي تُساعد في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ضد العدوى والأمراض الموسمية.

10. يعزز نمو الشعر

يسهم الشاي الأزرق في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يدعم نمو الشعر ويُقوّي البصيلات. وقد يُساعد تناوله بانتظام في تقليل تساقط الشعر وتحسين كثافته ولمعانه.