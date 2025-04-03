"الشاورما" ترسل أكثر من 300 شخص إلى المستشفى في تركيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلامية تركية، يوم الخميس، بتعرض أكثر من 300 شخص لحالات تسمم بعد تناولهم شاورما الدجاج في مقاطعة كوجالي غربي البلاد.

وتبعاً للمعلومات التي أوردتها قناة NTV التلفزيونية، مساء أمس الأربعاء، بدأ زبائن أحد محلات الشاورما في مقاطعة كوجالي غربي تركيا، يشتكون من الغثيان وآلام في المعدة، وأكثر من 300 شخص أصيبوا بأعراض التسمم الغذائي ونقلوا إلى المستشفيات.

وأوضحت القناة، أن بعض المصابين بالتسمم الغذائي غادروا المشافي بعد تلقي العلاج، لكن حالة اثنين منهم ما زالت حرجة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الشرطة أغلقت المطعم الذي حصلت بسببه حالات التسمم، وقامت مؤسسات الرقابة الصحية بأخذ عينات طعام من المطعم لإجراء التحاليل الضرورية عليها، وتم فتح تحقيق بهذا الشأن.

ويحصل التسمم الغذائي عادة بسبب تناول طعام فاسد أو ملوث ببعض أنواع المواد الكيميائية أو البكتيريا أو الفيروسات، ويتسبب بظهور بعض الأعراض مثل آلام المعدة والأمعاء والغثيان والإسهال، وفي بعض الحالات يصاب الشخص بالإعياء والقشعريرة.