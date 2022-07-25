الشابات الخمس الأكثر جمالاً في مسابقة ملكة جمال العراق.. صور

شفق نيوز/ ذكر موقع "كانون ديلي" المتخصص بالاخبار الترفيهية أن ملكة جمال العراق "ماريا فرهاد" المتحدرة من سهل نينوى، ستقوم بتتويج خليفتها في 28 تموز/يوليو الحالي، في النسخة التاسعة من مسابقة ملكة الجمال التي تختار المرشحات لخوض منافسات ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

وفي تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، لفت الموقع إلى أن رينيه دنكور اصبحت في العام 1947 أول ملكة جمال عراقية، وتلتها في اللقب خلود صالح في العام 1962، ثم سميرة زيدان في العام 1963، ثم نازك الشالي العام 1971.

وأشار التقرير إلى أن وجدان برهان الدين سليمان اصبحت في العام 1972 الشابة الاولى التي تمثل العراق في مسابقة ملكة جمال العالم، ثم تبعتها شيماء قاسم في العام 2015 ثم سارة عيدان في العام 2017.

كما اصبحت سوزان عامر اول مرشحة عراقية تخوض غمار مسابقة ملكة جمال الكون في العام 2015.

واستعرض التقرير بحسب تقديره أجمل خمسة مرشحات من أصل 20 متنافسة عراقية يخضن مسابقة جمال العراق للعام 2022، وهن بحسب المعايير الجمالية فقط، زينة طارق (الفرات الاوسط)، وجيهان مجيد (واسط)، وولاء نوري (الانبار)، وبلسم حسين (بغداد الكرخ)، وماريا وعد (دهوك).