سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

السينما في ظل كورونا.. فيلم مصري يحقق "صفر إيرادات"

Category: منوعـات

Date: 2020-12-15T11:15:59+0000
السينما في ظل كورونا.. فيلم مصري يحقق "صفر إيرادات"

شفق نيوز / في حدث نادر، لم يحقق فيلم “فيروس” المصري أي إيرادات، السبت، ليقرر ملاك دور العرض والموزعون رفع الفيلم من دور العرض بحسب ما ذكرته صحف محلية. والفيلم من بطولة شريف السلاموني وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي.

ويعكس ما حدث مع فيلم “فيروس”، الصعوبات التي يواجهها صناع السينما في ظل أزمة “كوفيد -19″، إذ يعتبر العام الحالي من أقل مواسم السينما المصرية إنتاجًا خلال العقد الأخير.

وأعلن مخرج “فيروس” أسامة عمر، في تصريحات صحفية، عن عرض الفيلم بدول الخليج يوم 17 من الشهر الجاري، وكشف عمر أن هناك اتفاقاً تم بالفعل مع إحدى المنصات الإلكترونية، ليعرض الفيلم من خلالها أيضًا، ضمن محاولات فريق العمل لإنقاذ الفيلم من الفشل.

ويقول الناقد الفني طارق الشناوي إن ما حدث مع “فيروس” غريب لكنه ليس جديدًا، إذ توجد حوادث مشابهة، فهناك أفلام أخرى عرضت في ظروف عادية، وليست استثنائية كالتي نعيشها حاليًا، مستشهدًا بأفلام رفعت من دور العرض لضعف إيراداتها كفيلم “محمد حسين” من بطولة الممثل المصري محمد سعد، وفيلم “المواطن كاف” من إخراج رائد الواقعية المصرية صلاح أبو سيف.

وعلى عكس المتوقع، يؤكد الشناوي أن جائحة “كورونا”، ليست السبب الرئيسي بل هي مجرد عامل فرعي لفشل الأفلام المعروضة خلال 2020، معتبرًا أن الجودة الفنية هي المعيار الأساسي الذي يحدد مصير الأفلام في دور العرض.

related

دول عربية تعلن موعد عيد الفطر

Date: 2019-06-03 23:40:24
دول عربية تعلن موعد عيد الفطر

العثور على "كنز عباسي" في مصر.. صور

Date: 2020-11-13 14:33:33
العثور على "كنز عباسي" في مصر.. صور

مصر تعلن "أكبر" كشف أثري في سقارة

Date: 2020-11-14 15:22:21
مصر تعلن "أكبر" كشف أثري في سقارة

عمرها 37 مليون سنة.. اكتشاف عظام أقدم بجعة في التاريخ

Date: 2020-11-26 18:32:45
عمرها 37 مليون سنة.. اكتشاف عظام أقدم بجعة في التاريخ

بالصور.. جلسة تصوير "فاضحة" تثير غضب المصريين

Date: 2020-11-30 15:44:45
بالصور.. جلسة تصوير "فاضحة" تثير غضب المصريين

ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

Date: 2020-12-03 16:32:02
ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

شاب مصري يجمع ثروة من جمع العقارب (صور)

Date: 2020-12-08 17:59:42
شاب مصري يجمع ثروة من جمع العقارب (صور)