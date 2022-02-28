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"السينما" تدخل على خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا

Category: منوعـات

Date: 2022-02-28T11:07:50+0000
"السينما" تدخل على خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا

دخلت السينما على خط المواجهة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن ناشدت أكاديمية السينما الأوكرانية، مجتمع السينما العالمي لفرض عقوبات على صناعة السينما الروسية.

وتضم أكاديمية السينما الأوكرانية مخرجين ومنتجين وممثلين ومصورين، ودعت إلى عزل ومقاطعة موسكو سينمائيا من خلال فرض عقوبات.

وفي بيان مشترك، طالب صناع السينما الأوكرانية أعضاء الجمعية بـ"حرمان الاتحاد الروسي من عضوية صندوق الدعم الثقافي لمجلس أوروبا، والاتفاقية الأوروبية للإنتاج المشترك للأفلام".

كما دعوا إلى "حرمان مهرجان موسكو السينمائي الدولي من اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام"، وإلى "عدم قبول مشاركة الأفلام الروسية في مسابقات المهرجانات السينمائية الدولية".

وتضمن البيان المشترك لصناع السينما في أوكرانيا المطالبة بعدم نقل حقوق الأفلام الأجنبية إلى الأراضي الروسية أيضا، مع حظر عرض الأفلام الروسية في الخارج، وعدم الدخول في إنتاج مشترك مع روسيا.

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