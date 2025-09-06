السيارات الصينية.. حظر مقابض الأبواب "المخفية" لأسباب تتعلق بالسلامة

شفق نيوز– بكينكشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن السلطات الصينية تدرس فرض حظر شامل على مقابض أبواب السيارات القابلة للسحب بالكامل، المعروفة بـ"المخفية"، ابتداءً من تموز/يوليو 2027.

وذكر موقع "مينغ تشينغ" الإخباري الصيني أن هذه الخطوة تأتي بسبب "مخاطر متعلقة بالسلامة"، خصوصاً في حال تعرض المركبة لحوادث أو ظروف طارئة، مشيراً إلى أن الجهات التنظيمية طالبت شركات صناعة السيارات بالاستعداد للالتزام بهذا القرار "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف الموقع أن الإجراء ما يزال في مرحلة النقاش، إلا أن تأثيره المحتمل سيكون كبيراً، لافتاً إلى أن القرار يعكس تصاعد المخاوف من هذه المقابض التي تعرضت لانتقادات عامة واسعة بشأن جدواها العملية وعدم تلبيتها للتوقعات.

وباتت مقابض الأبواب "المخفية" عنصراً تصميمياً شائعاً في السيارات الحديثة، خصوصاً الكهربائية، لكن جدواها وسلامتها ظلت موضع تساؤلات مستمرة، وفق المصدر.