السليمانية.. "روخوش" تستحضر "فينوس" في لوحات جريئة (صور)

شفق نيوز/ في خطوة جريئة عبرت روخوش الفنانة التشكيلية برسم لوحات عن جمال المرأة ومعاناتها في ظل مجتمع شرقي محافظ.

وتحت عنوان "فينوس بجسد امراة"، اقامت الفنانة التشكيلية روخوش عبدالله معرضها الخاص الاول في قاعة المعرض الوطني في مدينة السليمانية باقليم كوردستان، وذلك من خلال عرض 21 لوحة تعكس جمال المرأة وحبها ومعاناتها.

وقالت التشكيلية روخوش لوكالة شفق نيوز "اردت ان اعبر عما تشعر بها المرأة الكوردية من ألم في مجتمعها رغم جمالها حيث شبَّهتُها بـ(فينوس) إلهة الحب والجمال والرغبة"، مضيفة "في لوحاتي تشاهد جسد المرأة الجميل وقوامها الممشوق الذي يخفي ألمها تحت مسميات كثيرة من استخفاف وعنف واستغلال".

وأضافت، "لقد تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب جرأتي لكن هذا لم يمنعني من ايصال رسالتي بان تعامل المرأة بكيانها ورحها وجمالها بصورة افضل وان لا يتم تشويه صورتها بوصفها أداة للجنس فقط"، منادية "اقول لهم كفى، توقفوا، لمجتمعي ككل، حبي لفني هو مادفعني لاتجرأ واصرخ عن طريق لوحاتي عما تعانيه المرأة في مجتمعي".

وبسؤالنا عن مساحة الحرية التي تتصف بها المرأة الكوردية في اقليم كوردستان وخاصة مدينة السليمانية عن باقي المحافظات العراقية، أجابت روخوش: "صحيح ان اقليم كوردستان اعطى مساحة كبيرة لحرية المرأة وسن قوانين تحميها، لكن في الحقيقة الجدران الجميلة تحمل خلفها ألما مخفيا تعانيه المرأة بسبب ما تعامل به في حياتها".

يشار الى ان روخوش من مواليد السليمانية 1985، خريجة معهد الفنون الجميلة قسم الغرافيك وهي الان تدريسية في المعهد.