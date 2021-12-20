السليمانية تحتفل بليلة "يلدا".. صور

شفق نيوز/ أقامت المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية، اليوم الاثنين، احتفالاً بليلة "يلدا"، بحضور جمع غفير من أهالي السليمانية.

وتعني "يلدا" باللغة السريانية الولادة، وتقع في يوم الحادي والعشرين من ديسمبر من كل عام. ونظم في قاعة الثقافة بالمدينة مهرجان فني وغنائي حاشد يمتد لساعات متأخرة من الليل في تقليد كوردي موغل في القدم.

وقال دلشاد احمد وهو احد المشاركين في هذا الاحتفال لوكالة شفق نيوز، إن "يلدا تدشن كأطول ليلة في السنة، قدوم فصل الشتاء وبدء العد العكسي لحلول فصل الربيع، بما يحمله من معاني الفرح والصفاء والضياء والتجدد" .

واضاف، "تحتل هذه الليلة في الميثولوجيات الخاصة بالشعوب وثقافاتها المتعددة، ومنها الكورد، مكانة تكاد تكون مقدسة، كونها ليلة ميلاد النهار والشمس، وانتصار الخير والنور على الشر والظلام، وفق المعتقدات القديمة".

ويقول محمد وهو احد مواطني السليمانية إنها "ليلة ملؤها الاحتفال والغناء والرقص والمرح والتفاؤل وتلاوة الأشعار وسرد القصص والسهر إلى ساعات الفجر الأولى، حيث تجتمع في السليمانيك العائلات وفق طقوس أشبه ما تكون بطقوس الأعياد".

وتخلل هذا الاحتفال عادات وتقاليد فلكلورية قديمة ويقدم فيها الطعام والفاكهة وخصوصا الرمان كما يتم ايقاد النار والتجمهر حولها.