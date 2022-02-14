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السليمانية تتزين باللون الأحمر احتفاء بعيد الحب (صور)

Category: منوعـات

Date: 2022-02-14T09:20:53+0000
السليمانية تتزين باللون الأحمر احتفاء بعيد الحب (صور)

شفق نيوز/ تزينت بعض محال السليمانية اليوم الاثنين، باللون الاحمر بمناسبة عيد الحب أو "الفالنتاين"، تعبيرا عن الاحتفال بالمناسبة.

وتجولت عدسة وكالة شفق نيوز، في السليمانية ورصدت الاحتفال بعيد الحب حيث يقبل المواطنون على شراء الهدايا لتبادلها مع احبائهم بالمناسبة.

ويطل عيد الحب هذا العام على أهالي السليمانية وسط قسط كبير من الأمن والاستقرار واستعدادات متميزة لاقتناء هدايا العيد التي يطغى عليها اللون الأحمر كتقليد لهذه المناسبة.

وأعلنت المطاعم الكبرى في مناطق متفرقة عن برامج ترفيهية وحفلات غنائية يحييها مطربون تتخللها وجبات طعام عراقية، بينما شرعت محال بيع الحلويات بعرض كعكات ميلاد باللون الأحمر فضلا عن طرح هدايا مغلفة بالأحمر وأخرى بشرائط حمراء.

وستكون المولات والمراكز التجارية محطة لاستقبال المحتفلين من خلال إقامة تجمعات احتفالية تتخللها فعاليات ترفيهية ومسابقات وتقديم هدايا للمشاركين مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية.

يذكر أن يوم الحب، أو عيد الحب، أو عيد العشاق، أو "يوم القديس الفالنتاين"، هو مناسبة يحتفل بها كثير من الناس سنوياً في أنحاء العالم، في الرابع عشر من شباط، لاسيما البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، وأصبح هذا اليوم تحتفل به بعض دول العالم ولو بصورة رمزية وغير رسمية، يعبّر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور أو الحلوى لأحبائهم.

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