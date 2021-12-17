السليمانية.. انطلاق فعاليات أكبر حدث فني بالعراق (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، يوم الجمعة، فعاليات مهرجان السليمانية السينمائي الدولي بنسخته الخامسة، بمشاركة أكثر من 30 دولة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية بأن المهرجان الذي احتضنته السليمانية عاصمة الثقافة في اقليم كوردستان، يمثل اكبر حدث فني على مستوى اقليم كوردستان والعراق، ويستمر للفترة من الـ 17 والى الـ 23 من شهر كانون اول الحالي.

وانطلقت فعاليا المهرجان في الساعة الرابعة من مساء اليوم، بعرض فيلم "مالى داليا".

ويشارك في المهرجان 142 فيلما من 33 دولة، بينها افلام طويلة وقصيرة وأخرى وثائقية والصور المتحركة (انيميشن)، بالاضافة الى حضور عدد من المخرجين الاجانب والمحليين.

كما وسيقدم المهرجان 18 جائزة لأفضل فيلم وسيناريو وحوار وممثل وأفضل مشهد.