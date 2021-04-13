السليمانية.. البخور العراقية "الثمينة" تعطر الأجواء الايمانية

شفق نيوز/ مع حلول شهر الصيام، بدأت العائلات في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان بتعطير أجوائها الايمانية بالبخور في رمضان.

محال بيع البخور في اسواق مدينة السليمانية تشهد إقبالاً على شراء البخور بأنواعها ومصادرها المختلفة.

وقال بريز مصطفى صاحب محل لبيع البخور لوكالة شفق نيوز، "أعمل في بيع البخور منذ اكثر من 15 عاما، وهناك 4 انواع رئيسية منها؛ الخليجية والسعودية والاماراتية والصينية".

وأشار إلى أن "الطلب يزداد على البخور السعودية لرائحتها الزكية وبقائها في الجو أكثر وعدم تأثيرها على الاطفال في البيت أو المصابين بأمراض الربو"، مشيرا إلى أن "الاسعار متفاوتة من الفين دينار الى عشرين الفا".

وأضاف مصطفى أن "أهالي السليمانية من محبي البخور، وهذا العام من رمضان زاد الطلب عليها لاضفاء أجواء ايمانية ورائحة طيبة ودفع البلاء والمرض".

وأردف بأن "أغلى البخور هي العراقية وتصل أسعارها إلى 100 ألف دينار لكل 100 غرام، لانها تصنع في الغالب من مواد طبيعية وصحية ورائحتها تفوق الانواع الأخرى من البخور".