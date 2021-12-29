السليمانية.. اختتام فعاليات مهرجان الأدب العالمي

شفق نيوز/ اختتم في مدينة السليمانية العاصمة الثقافية لاقليم كوردستان مهرجان الأدب العالمي الذي أقامته مديرية الثقافة والفنون في المحافظة.

واختتم المهرجان مساء الثلاثاء بحضور وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان وعدد من الفنانين والمثقفين، وفق مراسل وكالة شفق نيوز.

وجرى توزيع الدروع والشهادات التقديرية على المشاركين في ختام مهرجان الأدب العالمي بنسخته الأولى على أنغام الموسيقى والاغاني الكوردية الفلكلورية.

وكان مهرجان الأدب العالمي انطلق بنسخته الأولى في مدينة السليمانية في السادس والعشرين من الشهر الجاري واستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء والشعراء والكتب من مختلف ارجاء العالم.