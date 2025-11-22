"السفر واقفاً".. شركة طيران ترد على فكرة ساخرة وتشعل الجدل

شفق نيوز- دبلن

ردت شركة الطيران منخفضة التكلفة Ryanair، على منشور ساخر حول مقاعد "الوقوف" في الطائرات بعدما نشر أحد مستخدمي منصة "إكس" صورة لعدد من الركاب واقفين وواضعين سماعات رأس على آذانهم.

وجاء في نص المنشور: "هذا مستقبل الطيران الزهيد مع رايان إير.. لكن إذا كان مقاس قدمك أكبر من 10/11، فستدفع نسبة 15% من سعر التذكرة تكلفة إضافية"، وتفجرت بعدها عاصفة من الجدل والسخرية.

لكن المفاجأة كانت في رد الشركة السريع والمليء بالتهكم، إذ كتبت "لكننا لن نوزّع أبداً سماعات الرأس".

ثم سرعان ما تحول هذا الرد البسيط إلى ترند عالمي خلال الساعات الماضية، حيث حصد المنشور أكثر من 11 مليون مشاهدة في فترة وجيزة، وأشعل جدلاً واسعاً بين مؤيدي ومعارضي فكرة السفر هذه.

يذكر أن رايان إير كانت طرحت بالفعل فكرة هذه المقاعد التي تشبه مقاعد الدراجات، لكن الرئيس التنفيذي مايكل أوليري أوضح سابقاً أن الأمر كان مجرد "استفزاز تسويقي" أكثر من كونه خطة فعلية.

لاسيما أن هذا الخيار وإن كان اقتصادياً وأقل كلفة للركاب، فإنه لا يخلو من التحديات، خاصة في ما يتعلق بالراحة خلال رحلات قد تمتد ساعات طويلة.