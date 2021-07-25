السعودية.. أمطار غير مسبوقة ودراسة لمعرفة الأسباب

شفق نيوز/ تشهد مناطق مختلفة من السعودية أمطارا رعدية وزخات من البرد فيما يتساءل السعوديون عن سبب الأمطار غير المسبوقة التي يشهدونها في مثل هذا الوقت من فصل الصيف، وتحديدا في منطقة الرياض.

ووصف أيمن بن سلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أمطار جنوب منطقة الرياض، امتدادا إلى محافظة وادي الدواسر وشرورة بـ"الملفتة وغير المسبوقة".

فيما قال حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز، إن المركز بصدد دراسة الوضع لمعرفة الأسباب المناخية.

وقال القحطاني: "العالم يمر بظواهر جوية مختلفة وحادة نلاحظها بشكل كبير في بعض الدول"، مشيرا إلى الفيضانات التي شهدتها ألمانيا والصين مؤخرا.

وأوضح أن السعودية تشهد حاليا ظواهر جوية مختلفة غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وتابع "ما حصل في جنوب منطقة الرياض امتدادا إلى منطقة نجران وشرورة أمر لافت ويحتاج إلى دراسة واضحة، ولكن ذلك يندرج تحت التغيرات المناخية التي يشهدها العالم".