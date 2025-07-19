السعودية.. رحيل "الأمير النائم" بعد عقدين من الغيبوبة

شفق نيوز- الرياض

أعلن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، يوم السبت، وفاة نجله الوليد المعروف إعلامياً بلقب "الأمير النائم"، بعد أن قضى نحو 20 عاماً، راقداً في غيبوبة، إثر تعرضه لحادث سير في عام 2005، سبب له وفاة دماغية.

ونعى الأمير خالد، نجله عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى ننعي ابننا الغالي الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".

وقالت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، عبر حسابها على منصة "إكس": "انتقل إلى رحمة الله الأمير الوليد بن خالد بن طلال، بعد سنوات من المرض، فاللهم أجعل ما أصابه تطهير يارب.. اللهم عوضه عن شبابه في الجنة يارب.. اللهم أغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وحسب وسائل إعلام سعودية، ظل الأمير الراحل الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود نائماً في حالة غيبوبة لعقدين كاملين، وسط جهود طبية حثيثة بذلتها عائلته وفرق طبية متخصصة داخل وخارج المملكة، على أمل تحسن حالته الصحية، إلا أن جميع المساع، لم تسفر عن تحسن حالته الصحية حتى وفاته اليوم.

ورحل الأمير النائم اليوم السبت 19 تموز/ يوليو عن عمر 35 عاماً، حيث ولد في نيسان/ أبريل عام 1990، وعاش 16 عاماً في حياة طبيعية، إلى حين تعرضه لحادث سير مروع في لندن وقت أن كان طالباً في الكلية العسكرية بلندن عام 2005، وفق صحف محلية.