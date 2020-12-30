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السعودية توقف مسلسلاً تلفزيوناً بسبب "إيحاءات جنسية"

Category: منوعـات

Date: 2020-12-30T09:22:17+0000
السعودية توقف مسلسلاً تلفزيوناً بسبب "إيحاءات جنسية"

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، يوم الأربعاء، إيقاف عرض مسلسل "ضحايا حلال" بعد أيام من جدل واسع عقب بث مشاهد جريئة منه.

وعرضت إحدى حلقات المسلسل، قبل أيام، مشاهد جريئة بين امرأة ومراهق، تضمنت إيحاءات جنسية صريحة، ما اعتبره سعوديون "إساءة لصورة مجتمعهم"، مطالبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإيقافه، ومحاسبة القائمين عليه.

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الإعلام، في بيان عبر حسابها في موقع تويتر، إنها "تواصلت مع منتج مسلسل (ضحايا حلال) ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه".

وأضافت الهيئة أنها اطلعت على محتوى المسلسل الذي يبث من خلال تطبيق "شاهد" المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

ويسلط "ضحايا حلال" الضوء على قضايا اجتماعية، حيث تدور أحداثه حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذا سوى طريق أم نورا، التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار، الذي تديره وفقا لشروطها، وبعد أن توهمهن أن الغاية هي حمايتهن، يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.

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