السعودية توقع أكبر صفقة لشراء سفن كهربائية "طائرة"

شفق نيوز/ أعلنت شركة "كانديلا" السويدية لصناعة السفن، يوم الثلاثاء، عن تعاقدها مع المملكة العربية السعودية على تزويدها بسفن كهربائية "طائرة"، في أكبر صفقة بتاريخ الشركة.

وذكرت "كانديلا" التي يقع مقرها في العاصمة السويدية ستوكهولم، في بيان أنها وقعت الصفقة مع شركة البحر الأحمر العالمية السعودية "نيوم"، وفقاً لمواقع "الحرة".

وقال البيان "يسعدنا أن نعلن أن شركة كانديلا ستوفر أسطولاً من السفن الكهربائية ذات المحركات المائية من طراز كانديلا بي-12 لمشروع نيوم في السعودية، حيث تبدأ عمليات التسليم في عام 2025".

وأضاف "سيعمل هذا الأسطول الخالي من الانبعاثات على إعادة تعريف النقل البحري من خلال الرحلات المتكررة والسرعات العالية وتكاليف الطاقة المنخفضة. يمثل أكبر طلب نعلن عنه حتى الآن خطوة كبيرة في رحلة النمو الهائل لشركة كانديلا".

وكانديلا بي-12 يبلغ وزنها 10 أطنان وطولها 12 متراً، وتعتمد على أجنحة تحت الماء موجهة بالحاسوب للتحليق فوق الأمواج، وتسير بسرعة 30 ميلاً في الساعة، وتستخدم طاقة أقل بنسبة 80% من السفن التقليدية.

وقالت الشركة إنها سفينة "صامتة وسريعة وخالية من الانبعاثات. ببساطة، نحن نحدث ثورة في السفر عبر الماء".

وتتميز بـ"انخفاض تكاليف الوقود ومتطلبات الصيانة البسيطة، مما يترجم إلى ربحية أعلى".

وقال غوستاف هاسلسكوغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة: "تم تصميمها لإنشاء أنظمة نقل مائي خالية من الانبعاثات التي تتمتع بتحسينات كبيرة مقارنة بالتنقل المائي التقليدي. على عكس الأنظمة القديمة مثل العبارات التقليدية الكبيرة والبطيئة وغير الموفرة للطاقة، فإن كانديلا بي-12 أصغر وأسرع، مما يسمح برحلات أكثر تكرارا وأسرع. ستكون جميع الضروريات والخدمات اليومية على بعد مسافة قصيرة بالقارب".

ومدينة "نيوم" التي تقع في تبوك شمال غربي المملكة، تأتي ضمن مسعى ولي العهد، محمد بن سلمان، لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وكان محمد بن سلمان أعلن عن فكرة المدينة عام 2017، مبشراً بأنها ستحمل أفكاراً معمارية وتقنية شديدة الابتكار.