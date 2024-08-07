السعودية تطلق تدريس اللغة الصينية في مدارسها الابتدائية والمتوسطة

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية الصينية، بأن 175 معلما صينيا سيباشرون عملهم في تعليم اللغة الصينية في مدارس السعودية اعتبارا من منتصف أغسطس/ آب الجاري.

وقالت الصحيفة ستكون هذه المجموعة المكونة من 175 معلما أول دفعة من معلمي اللغة الصينية الذين سيعملون في السعودية.

وأوضحت "تشاينا ديلي" أن المعلمين الصينيين القادمين للمملكة أكملوا التدريب السابق لتوظيفهم في جامعة "تيانجين" بـ29 يوليو الماضي.

وقامت بوضع أسس التدريب جامعة "تيانجين" ووزارة التعليم السعودية ومركز تعليم اللغات والتعاون التابع لوزارة التعليم الصينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعلم اللغة الصينية في المملكة سيكون ضمن المدارس الإبتدائية والمتوسطة.

وأعلن موقع متخصص في متابعة برامج تعليم اللغة الصينية أنه بموجب الاتفاق بين الصين والسعودية، ستقوم الصين بإيفاد 800 معلم للغة الصينية إلى السعودية.

وكان البلدان وقعا العام الماضي اتفاقا يهدف لتعزيز تعاونهما في شأن التعليم باللغة الصينية.

من جهتها كشفت المتحدثة الرسمية للتعليم العام في السعودية ابتسام الشهري، عن بدء ‏تدريس ⁧‫اللغة الصينية مع بداية الفصل الدراسي الثاني،‬⁩ في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية.

وأكدت عبر تغريدة في حسابها الرسمي على "تويتر": "ستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".

يذكر أن إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، جاء خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة للعاصمة الصينية بكين، والاتفاق لوضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.