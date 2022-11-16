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السعودية تسجل أسوأ وقت استيقاظ لمواطنيها عالمياً

Category: منوعـات

Date: 2022-11-16T11:07:44+0000
السعودية تسجل أسوأ وقت استيقاظ لمواطنيها عالمياً

شفق نيوز/ تستيقظ بعض الدول مبكرا مثل كوستاريكا وكولومبيا حيث يستيقظون عادةً قبل الساعة 7 صباحًا، ولذا فإن متوسط وقت الاستيقاظ حسب بيانات الدولة يكشف أن بعض البلدان تنام كثيرا، بما في ذلك اليونان والمملكة العربية السعودية، والتي لا تستيقظ عادةً حتى الساعة 8:30 صباحًا تقريبًا.

وذكر موقع World Population الأمريكي، في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط وقت الاستيقاظ في دولة جنوب أفريقيا يبلغ الساعة 6.24 دقيقة، تليها كولومبيا بمتوسط الساعة 6.31 دقيقة، تليها كوستاريكا بمتوسط الساعة 6.38 دقيقة تليها اندونيسيا بمتوسط الساعة 6.55 دقيقة ومن ثم اليابان متوسط الساعة 7.9 دقيقة".

وأضاف التقرير، أن "أعلى متوسط للاستيقاظ سجل في السعودية بمتوسط الساعة 8.27 دقيقة تسبقها اليونان بمتوسط الساعة 8.25 دقيقة، والبرتغال بمتوسط الساعة 7.22 دقيقة، وروسيا بمتوسط الساعة 8.6 دقيقة، وإسبانيا بمتوسط الساعة 8.5 دقيقة.

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