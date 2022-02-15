السعودية تخصص 140 مليون دولار لمعركة ذي قار

تعمل شركة سعودية بالتعاون مع شركتي الإنتاج العالميتين "جي بي بيكتشرز" وإيه جي سي أستوديوسك" على تصوير الفيلم تحت اسم "محارب الصحراء" معركة ذي قار.

وتعد معركة ذي قار من أبرز ملاحم القرن السابع الميلادي، عندما كانت شبه الجزيرة العربية آنذاك تضم قبائل متفرقة تعيش صراعا دائما فيما بينها، في حين تحيط بها إمبراطوريات ضخمة تتعاقب على ممارسة النفوذ عليها.

تمويل ضخم

خصص التحالف الثلاثي مبلغ 140 مليون دولار لتقديم الفيلم السينمائي، الذي يروي تفاصيل هذه المعركة التي جرت بين الفرس والعرب في جنوب العراق، ويعد العمل الأضخم من حيث الإنتاج والموازنة في السعودية.

ويضم العمل -الذي يتم تصويره الآن في مدينتي نيوم وتبوك (شمالي السعودية) نخبة من الممثلين العالميين والعرب، في مقدمهم أنتوني ماكي الذي لعب بطولة فيلم "كابتن أميركا" الشهير، وأيضا الفنان السوري غسان مسعود الذي سيلعب دور الملك النعمان بن المنذر، وابنته هند التي تجسد شخصيتها الممثلة البريطانية-السعودية عائشة هارت، والممثل البريطاني بن كينغسلي في دور الشاه الساساني كسرى.

والفيلم من إخراج المخرج البريطاني روبرت ويات، صاحب أعمال "المقامر" و"نهوض كوكب القردة" و"دولة أسيرة".

وتقول عائشة هارت إن مواهب عربية وغير عربية اجتمعت معا في مزيج استثنائي لإنتاج فيلم لا ينسى، وإبراز الثقافة الغنية للسعودية، مضيفة أن الفيلم سيمنح الجمهور مقعدا لمشاهدة أكثر المعارك إثارة وتأثيرا في التاريخ.

يذكر أن منطقة العلا (شمال غربي السعودية) انتهت قبل أسابيع من تصوير عمل ضخم آخر بعنوان "قندهار"، بطولة جيرارد بتلر، الذي يحكي قصة استخباراتية أميركية في أفغانستان.

وجهة جاذبة

وقال واين بورغ المدير الإداري للصناعات الإعلامية في نيوم "إن استقطاب مدينة نيوم لإنتاج سينمائي عالمي ضخم بحجم محارب الصحراء يعكس وفرة المواقع التي تحتضنها نيوم وتنوعها، فضلا عن الحوافز القيمة التي نقدمها، وهي عوامل تجعل المدينة وجهة جاذبة لصناع الأفلام وشركات الإنتاج الرائدة حول العالم".

وتطمح السعودية إلى تحقيق قفزة في الإنتاج السينمائي، إذ استثمرت 64 مليار دولار في صناعة الترفيه الناشئة في السعودية كجزء من جهد أوسع هدفه التحول إلى مركز السينما في منطقة الشرق الأوسط.