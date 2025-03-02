السعودية تتجه لتصنيع وتصدير التاكسي الطائر

شفق نيوز/ تسعى المملكة العربية السعودية إلى تسريع خطواتها في مجال تكنولوجيا النقل المتقدمة، من خلال تصنيع وتصدير "التاكسي الطائر"، وهو طائرة صغيرة تتسع لشخصين ويمكن وضعها في "المرآب المنزلي".

وذكرت صحيفة عكاظ المحلية أن شركة دوروني إيروسبيس الأميركية، ومقرها ولاية فلوريدا، قررت بالشراكة مع كيانات سعودية تصنيع طائرات صغيرة تقلع وتهبط عموديًا داخل المملكة.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على استثمار بقيمة 30 مليون دولار من شركة الصناعات الجوية السعودية، بهدف تسريع تطوير طائرة بمقعدين قابلة للتخزين في المرآب المنزلي، متوقعة تجهيزها بحلول نهاية عام 2026.

كما نص الاتفاق على إطلاق مشروع مشترك بين الجانبين لإنتاج طائرة H1-X بحلول عام 2027، حيث ستتولى الصناعات الجوية السعودية عملية التصنيع والتوزيع عالميًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات السعودية في تقنيات النقل المستقبلية، في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على مداخيل النفط.