السعودية: بيع أغلى صقر حر في الشرق الأوسط بنصف مليون ريال

شفق نيوز/ شهدت السعودية، اليوم السبت، بيع أغلى صقر حر في الشرق الأوسط بمبلغ 500 ألف ريال، في منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، متجاوزاً الرقم المسجل سابقاً وهو 270 ألف ريال.

وقاربت مبيعات منصة المزاد،الذي يقيمه نادي الصقور السعودي، 1.5 مليون ريال؛ في اليوم السادس للحدث، إذْ شهدَ اليوم بيع صقرين سعوديين بمبلغ 570 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 1.450 مليون.

وكانت البداية مع الصقر الأول فرخ حر لمركز النادر للصقور، وبدأت المزايدة عليه بـ50 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بنصف مليون ريال، بعدها عُرِضَ الصقر الثاني وهو أيضاً فرخ حر من مزرعة “الدهاس فالكون”، وتم بيعه بمبلغ 70 ألف ريال.

ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يومياً حتى 25 آب/ أغسطس الجاري، بدءاً من الساعة الرابعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.