سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السجن خمس سنوات لرجل سعودي حاول اثارة سيدة متزوجة "جنسياً"

Category: منوعـات

Date: 2022-10-23T05:11:34+0000
السجن خمس سنوات لرجل سعودي حاول اثارة سيدة متزوجة "جنسياً"

شفق نيوز/ قضت محكمة سعودية بسجن رجل لمدة 5 أعوام ومصادرة هاتفه، بعد إدانتة بمحاولة "الإثارة الجنسية" لسيدة متزوجة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد؛ أن الدائرة الجزائية في محافظة الإحساء، شرقي المملكة، قد قضت بسجن ذلك الرجل بعد أن أن كانت النيابة العامة قد وجهت له تهمة التحرش بسيدة متزوجة وسعيه إلى "إغوائها" باستخدام وسائل تقنية.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم، الذي لم يجر الكشف عن هويته، كان قد أرسل "كلمات ذات مدلول جنسي تنطوي على الدعوة لممارسة الفاحشة (..) وما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة عبر تطبيق واتساب".

وكان المتهم حصل على رقم هاتف تلك المرأة أثناء أدائه لمهماته الوظيفية، وبالتالي فإن النيابة العامة اعتبرت ذلك "إخلالا بالمحافظة على الأمن والمعلومات الشخصية، وسعيه لـ(تخبيب) السيدة المتزوجة بُغية التمكن منها".

و"التخبيب"، بحسب مركز الأزهر للفتوى هو "إفساد المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته".

واعتبرت المحكمة في قرارها أن المدان قد سعى لتخبيب تلك السيدة، وأنه قد أقر في محضر الاستجواب بإرساله رسائل تحتوي على مدلول جنسي صريح.

واطلعت المحكمة على المحادثات وإقرار المدعى عليه، و"اعتبرت ما صدر منه محرماً شرعاً ومجرماً نظاماً، وقضت بسجنه 5 سنوات تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية".

related

افتتاح أول "ديكسو حلال" في جدة يثير غضبا وسخرية بالسعودية

Date: 2019-06-12 21:44:51
افتتاح أول "ديكسو حلال" في جدة يثير غضبا وسخرية بالسعودية

فيل أوغندي يدهس سائحا سعوديا

Date: 2022-01-27 05:40:04
فيل أوغندي يدهس سائحا سعوديا

شابات مغربيات يتهمن رجل أعمال فرنسي بالتحرش الجنسي

Date: 2022-06-17 15:51:31
شابات مغربيات يتهمن رجل أعمال فرنسي بالتحرش الجنسي

إشاعة تروّج لاحتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول وبقايا حيوانات ميتة..

Date: 2019-06-19 22:49:44
إشاعة تروّج لاحتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول وبقايا حيوانات ميتة..

السعودية .. "قمصان نوم حمراء" تكسو محالا في احتفال "صامت" بعيد الحب

Date: 2022-02-13 09:57:30
السعودية .. "قمصان نوم حمراء" تكسو محالا في احتفال "صامت" بعيد الحب

السجن عامين لمدونة مغربية تهكمت على القرآن

Date: 2022-08-17 05:47:43
السجن عامين لمدونة مغربية تهكمت على القرآن

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة لتحديد موعد عيد الأضحى

Date: 2019-07-30 19:59:27
السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة لتحديد موعد عيد الأضحى

السعودية تخصص 140 مليون دولار لمعركة ذي قار

Date: 2022-02-15 07:12:30
السعودية تخصص 140 مليون دولار لمعركة ذي قار