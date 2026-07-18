السجائر ليست السبب.. هل تنقل الخضروات والفواكه سرطان الرئة لغير المدخنين؟

شفق نيوز- متابعة

أثارت دراسة أميركية حديثة تساؤلات جديدة بشأن الأسباب المحتملة لتزايد إصابات سرطان الرئة بين الشباب غير المدخنين، بعدما أظهرت أن معظم المصابين يتبعون أنظمة غذائية أكثر صحة من متوسط السكان، ما دفع الباحثين إلى بحث احتمال وجود عامل بيئي مرتبط ببقايا المبيدات الزراعية في الأغذية.

وأوضحت جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية، التي أجرت الدراسة، أن النتائج لا تثبت وجود علاقة مباشرة بين المبيدات والإصابة بسرطان الرئة، مؤكدة أن هذه الفرضية ما تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل التوصل إلى نتائج علمية حاسمة.

واعتمد الباحثون على بيانات مشروع "وبائيات سرطان الرئة لدى الشباب"، الذي شمل 187 شخصاً شُخّصوا بسرطان الرئة قبل بلوغهم سن الخمسين، وأظهرت النتائج أن غالبية المشاركين لم يسبق لهم التدخين، كما كانوا مصابين بأنماط بيولوجية من المرض تختلف عن تلك المرتبطة بالتبغ.

وبحسب الدراسة، بلغ متوسط تقييم النظام الغذائي للمصابين، وفق مؤشر الأكل الصحي العالمي (Healthy Eating Index)، نحو 65 نقطة، مقارنة بمتوسط يبلغ 57 نقطة لدى عموم السكان، فيما سجلت النساء المشاركات معدلات أعلى في استهلاك الخضروات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة.

وقال قائد الدراسة، اختصاصي أورام الرئة الدكتور خورخي نيفا، إن المفارقة تكمن في أن الشباب غير المدخنين الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية كانوا أكثر عرضة للإصابة مقارنة بغيرهم، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود عامل بيئي غير معروف مرتبط بالأغذية.

وأشار نيفا إلى أن الفواكه والخضروات والحبوب المزروعة بالطرق التقليدية قد تحتوي على مستويات أعلى من بقايا المبيدات مقارنة ببعض المنتجات الغذائية الأخرى، مستشهداً بأبحاث سابقة أظهرت ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين العاملين في القطاع الزراعي الذين تعرضوا للمبيدات لفترات طويلة.

لكنه أوضح أن فريقه لم يقم بقياس مستويات المبيدات في الأغذية التي تناولها المشاركون بشكل مباشر، وإنما استند إلى بيانات منشورة حول متوسط بقايا المبيدات في أنواع مختلفة من الأغذية، ما يجعل الفرضية بحاجة إلى دراسات مخبرية أكثر دقة.

وتشير الدراسة إلى تغير في نمط الإصابة بسرطان الرئة، الذي كان يرتبط تقليدياً بالمدخنين وكبار السن، إذ ارتفعت نسبة الإصابات بين غير المدخنين لتتراوح حالياً بين 10% و20% من إجمالي الحالات عالمياً، رغم استمرار التدخين بوصفه العامل الرئيس للإصابة.