سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الساهر "حزين" بسبب المعاناة "الرهيبة" ويؤكد: سأكون أسعد عندما أغني في العراق

Category: منوعـات

Date: 2022-07-13T18:52:49+0000
الساهر "حزين" بسبب المعاناة "الرهيبة" ويؤكد: سأكون أسعد عندما أغني في العراق

شفق نيوز/ أعرب النجم العراقي كاظم الساهر، عن "حزنه" بسبب "المعاناة الرهيبة لبعض شعوب العالم العربي"، مضيفا أن "لا أحد يمتلك ضميرا يرضى بالمعاناة التي يعيشها اللبنانيون".

وقال كاظم الساهر في كواليس حفله الذي أحياه بمدينة إسطنبول التركية، بمناسبة عيد الأضحى: "أتمنى أن يكون الوطن العربي دائما تحت خيمة السلام والمحبة، وأن تعود الحياة من جديد، وأن يعود الأمل".

وأضاف: في لقاء اجرته سكاي نيوز عربية، "الحقيقة، يحزنني أن أرى بعضا من شعوبنا تعاني هذه المعاناة الرهيبة".

وأعرب "القيصر" عن سعادته بإحياء حفل في لبنان، وفي مصر بعد غياب، مستطردا: "بالتأكيد سأكون أسعد عندما أغني في بلدي العراق. أتمنى أن تتحقّق هذه الأماني، وكل ما علينا أن نتفاءل ونبقي على نافذة الأمل مفتوحة".

وعن رسالته لبيروت، التي عصفت بها أزمات متتالية منذ غيابه عنها، قال: "لا أحد يمتلك ضميرا يرضى بأن يرى الشعب اللبناني يتعذب بمثل هذا العذاب، وبهذه المأساة التي نراها يوميا".

related

إليسا تصف محاولة اغتيال الكاظمي بـ"الاعتداء البشع"

Date: 2021-11-07 18:32:29
إليسا تصف محاولة اغتيال الكاظمي بـ"الاعتداء البشع"

فيديو.. مصري يختار العيش بين موتى الموصل راوياً اصعب لحظات حياته

Date: 2021-05-27 13:26:17
فيديو.. مصري يختار العيش بين موتى الموصل راوياً اصعب لحظات حياته

كيف تحمي نفسك من "جدري القردة"؟.. نصائح الخبراء تدلّك على الطريق

Date: 2022-05-27 18:35:24
كيف تحمي نفسك من "جدري القردة"؟.. نصائح الخبراء تدلّك على الطريق

دراسة: إزالة الخصيتين قد تجعل عمر الرجال أطول بنسبة 60%

Date: 2021-07-12 13:55:46
دراسة: إزالة الخصيتين قد تجعل عمر الرجال أطول بنسبة 60%

تجربة جديدة للسياحة.. تشييد "أول مستوطنة بشرية" في اهوار البصرة (صور)

Date: 2022-06-24 17:59:55
تجربة جديدة للسياحة.. تشييد "أول مستوطنة بشرية" في اهوار البصرة (صور)

عراقي يدخل "غينيس" بـ 18 بيضة.. فيديو

Date: 2022-02-26 11:51:29
عراقي يدخل "غينيس" بـ 18 بيضة.. فيديو

بالمرتبة 107 عالميا والثامنة عربيا.. العراق ضمن أسعد دول العالم لعام 2022

Date: 2022-05-07 09:09:55
بالمرتبة 107 عالميا والثامنة عربيا.. العراق ضمن أسعد دول العالم لعام 2022

وفاة الفنان العراقي المعروف فتح الله أحمد

Date: 2021-08-15 19:39:07
وفاة الفنان العراقي المعروف فتح الله أحمد