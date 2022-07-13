الساهر "حزين" بسبب المعاناة "الرهيبة" ويؤكد: سأكون أسعد عندما أغني في العراق

شفق نيوز/ أعرب النجم العراقي كاظم الساهر، عن "حزنه" بسبب "المعاناة الرهيبة لبعض شعوب العالم العربي"، مضيفا أن "لا أحد يمتلك ضميرا يرضى بالمعاناة التي يعيشها اللبنانيون".

وقال كاظم الساهر في كواليس حفله الذي أحياه بمدينة إسطنبول التركية، بمناسبة عيد الأضحى: "أتمنى أن يكون الوطن العربي دائما تحت خيمة السلام والمحبة، وأن تعود الحياة من جديد، وأن يعود الأمل".

وأضاف: في لقاء اجرته سكاي نيوز عربية، "الحقيقة، يحزنني أن أرى بعضا من شعوبنا تعاني هذه المعاناة الرهيبة".

وأعرب "القيصر" عن سعادته بإحياء حفل في لبنان، وفي مصر بعد غياب، مستطردا: "بالتأكيد سأكون أسعد عندما أغني في بلدي العراق. أتمنى أن تتحقّق هذه الأماني، وكل ما علينا أن نتفاءل ونبقي على نافذة الأمل مفتوحة".

وعن رسالته لبيروت، التي عصفت بها أزمات متتالية منذ غيابه عنها، قال: "لا أحد يمتلك ضميرا يرضى بأن يرى الشعب اللبناني يتعذب بمثل هذا العذاب، وبهذه المأساة التي نراها يوميا".