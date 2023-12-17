الزوج السابق لحبيبة توم كروز يحذر بطل "المهمة المستحيل": ثروتي تراجعت بسببها

شفق نيوز/ بعد الكشف عن ارتباط النجم العالمي توم كروز بعلاقة عاطفية مع عارضة أزياء روسية تدعى إلسينا خايروفا تصغره بـ 25 عاماً، خرج زوجها السابق ليحذر بطل "المهمة المستحيلة".

فقد وجه رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، الزوج السابق لحبيبة الممثل الأميركي توم كروز تحذيرا للأخير، وقال إنه يجب على توم كروز أن يبقي محفظته فعالة دائماً، لأن حبيبته الحالية، تتمتع بذوق فاخر وباهظ الثمن.

كما نصح تسيتكوف 43 عاماً، النجم الأميركي 61 عاماً، بالاستعداد لمواجهة صعوبة إرضاء الفتاة الروسية، وادعى أنه أنفق على ملابس خيروفا مبلغا هائلا قدره عشرة ملايين جنيه إسترليني، وعلى حقائب اليد مليوني جنيه إسترليني، وذلك خلال زواجهما المضطرب الذي استمر 11 عاما.

وقال الطليق السابق للشابة الروسية، الذي جمع ثروته من الماس والتعدين، إنه بغض النظر من تعاشر زوجته السابقة البالغة من العمر 36 عاماً، "يجب أن يدرك أنها تحب أرقى الأشياء في الحياة ولها ذوق باهظ الثمن وفاخر"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما كشف ديمتري أنه دفع 150 مليون جنيه إسترليني تكلفة معركة الطلاق القاسية، التي استمرت ثلاث سنوات.

وأوضح أن خيروفا حصلت على محتويات خزانات ملابسها باهظة الثمن والتي تحمل علامات تجارية شهيرة وحقائب يد، والتي حصلت عليها جميعها كجزء من تسوية الطلاق.

وتراوحت أسعار حقائب اليد من 5000 جنيه إسترليني إلى 35000 جنيه إسترليني لكل منها، وقد تصدرت العارضة الروسية عناوين الأخبار خلال معركة الطلاق بعد مزاعم بأنها أخفتها مع أصول أخرى من زوجها السابق.

وأعلن أن ثروته تراجعت عندما كان مع زوجته، من مئتي مليون جنيه إسترليني إلى خمسين مليون جنيه إسترليني فقط، إذ اضطر إلى بيع أصوله لدفع الرسوم القانونية أو تسليمها إلى خيروفا.

يشار إلى أن إلسينا خايروفا هي عارضة أزياء سابقة من أصول روسية، وتحمل الجنسية البريطانية، كانت متزوجة من رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، وقد تشاركا معاً قصرا بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى منزل في لندن بقيمة 18 مليون جنيه استرليني، وعقارات في دبي وقبرص.