الزواج يدفع شاباً وحبيبته للسطو على محل ذهب في إسطنبول

شفق نيوز/ أقدم شاب تركي وحبيبته التي كان ينوي الزواج منها، على محاولة سطو مسلح "فاشلة" داخل محل لبيع المصوغات الذهبية في مدينة إسطنبول التركية قبل يومين.

وتداولت وسائل إعلامٍ تركية محلّية، حكاية رجل تركي وصديقته التي تربطه بها علاقة غرامية بعدما أقدم كلاهما معاً على السطو المسلّح على متجّرٍ للمجوهرات في ولاية اسطنبول، حيث حاولا سرقة كمياتٍ من الذهب رغم وجود صاحب المتجّر الذي دخل في عراكٍ معهما.

وأظهرت لقطات سجّلتها كاميرات المراقبة دخول الرجل التركي وصديقته إلى المتجّر، والذي أخرج مسدّسه مهدداً مالك المتجّر بالقتل، الذي قاومه وتمكن من طرده إلى الخارج، فيما كانت تحاول صديقته وضع قطعٍ ذهبية داخل كيسٍ صغير.

ومع تمكّن صاحب المتجر من طرد السارق إلى الخارج، حاولت صديقته إنقاذه لكنها فشلت في ذلك لا سيما وأن رجلاً آخر دخل على الخط لمساعدة صاحب المتجر، وفق ما أظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

ورغم أن صديقة وشريكة السارق حاولت أن تقاوم صاحب المتجر كي لا يقوم بطردها إلى الخارج، إلا أنها فشلت في ذلك وتمّ تسليمها إلى الشرطة مع صديقها الذي كان ينوي الزواج منها بعد السطو على متجر الذهب.

وقال كلاهما في شهادتهما الأولية للشرطة عقب احتجازهما بحسب ما نقلت وسائل إعلامٍ محلية: "لم يكن لدينا ما يكفي من المال للزواج، ولهذا حاولنا سرقة متجر الذهب".

ويقع المتجر الذي حاول الرجل التركي وصديقته سرقة قطعٍ ذهبية منها، في منطقة سلطان غازي باسطنبول.

وقال صاحب المتجر عقب تسليم التركي وصديقته للشرطة إنه لم يُصب بأي أذى وإن جاره ساعد في إنقاذه بعدما تمكنا معاً في القبض على كلا اللصين.