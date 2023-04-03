"الزجاج بديلاً" .. ادانة خبير مجوهرات اردني بعد محاولة سرقة حجارة ألماس نادرة بقيمة 23 مليون دولار

شفق نيوز / أيدت محكمة أردنية، اليوم الاثنين، إدانة خبير مجوهرات بعد محاولته سرقة حجارة ألماس نادرة، من رجل أعمال عربي، تصل قيمتها إلى نحو 23 مليون دولار، فيما بينت تفاصيل "العملية" التي دخل بها الزجاج بديلاً عن أحجار الألماس.

وقالت صحيفة الغد الأردنية إن "محكمة بداية عمان، بصفتها الاستئنافية، أيدت، الأحد، إدانة خبير مجوهرات، بتهمة إساءة الأمانة، وحبسه 6 أشهر، لمحاولته الاستيلاء على حجارة ألماس نادرة، تصل قيمتها إلى 16 مليون دينار (حوالي 23 مليون دولار)، وفق تقدير المتهم ذاته.

وتعود حجارة الألماس، التي حاول خبير المجوهرات الاستيلاء عليها، لرجل أعمال عربي مقيم في عمان، وقد عرضها على المتهم باعتباره خبير مجوهرات لتقديرها، وتحديد وزنها، تمهيدا لبيعها.

وكان رجل الأعمال طلب من مستشاره الإعلامي أن يزوده بخبير مجوهرات لمعرفة قيمة حجارة الألماس الموجودة بالخاتم والعقد.

وحسب قرار الحكم، فإن المتهم انتزع 4 حجارات من ألماس، من الخاتم والعقد، واستبدلها جميعاً بحجارة زجاجية.

ووفق الصحيفة، كان المتهم فك الألماس الأزرق عن الخاتم والعقد، ثم فحصه ووزنه، كما فك حجارة أخرى عن العقد من أجل وزنها، لكون رجل الأعمال يرغب ببيع العقد والخاتم دون الحجارة الزرقاء الأصلية الموجودة فيها، واتفق مع المتهم على تغييرها بحجارة أخرى.

وأحضر المتهم، بناء على اتفاق مع رجل الأعمال، حجارة زفير زرقاء، بعدد اثنين للخاتم وللعقد، من أجل استبدالها، ثم فك الحجرين عنهما، وقام المتهم بإعطاء رجل الأعمال الأحجار التي استبدلها عن العقد والخاتم، وبعدها ركب الزفير محلها، وبعد الانتهاء من عمله غادر منزل رجل الأعمال.

وبتدقيق المشتكي للأحجار الزرقاء الأصلية التي انتزعها المتهم، تبين له أنها ليست الحجارة التي كانت بالعقد والخاتم، الأمر الذي دفعه لإبلاغ البحث الجنائي، الذي بدوره تمكّن من ضبط الحجر الأزرق الخاص بالخاتم بخزانة منزل المشتكى عليه بعد فتحها بواسطة خبير فتح الخزائن، بعد رفض المتهم فتحها.