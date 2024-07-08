الزارعة النيابية تحذر: الإهمال ونقص الغذاء يهددان غزال الريم العراقي بالانقراض

شفق نيوز/ كشفت عضو اللجنة الزارعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، يوم الاثنين، عن خطر يهدد "غزال الريم" العراقي بالانقراض نتيجة الإهمال ونقص الغذاء والصيد الجائر، مطالبة الحكومة الاتحادية بتخصيص الأموال الكافية لإنعاش الغزال قبل الموت.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد غزلان الريم العراقي انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الماضية فبعد أن كان هناك أكثر من 700 غزال انخفضت حالياً إلى أقل من 500 نتيجة الإهمال ونقص الغذاء والصيد الجائر وعدم المراقبة والاهتمام من قبل الجهات ذات العلاقة".

وأضافت أن "وجود المحميات الطبيعية للحيوانات أمر مهم وضروري وخصوصاً للحيوانات النادرة ومن ضمنها غزال الريم، إلا أن الوضع الاقتصادي والفساد حال دون ذلك ومنع استكمال محمية ميسان التي خصص لها أكثر من مليار دينار".

وتابعت الهلالي، أن "رئيس مجلس الوزراء مطالب اليوم بتشكيل لجنة عليا تضم كل من الحكومات المحلية في ميسان والمثنى إضافة إلى وزارتيّ الزراعة والموارد المائية لحماية الحيوانات النادرة من الانقراض وتوفير الأموال اللازمة لشراء الأعلاف ومنع الصيد الجائر لغزال الريم المهدد بالانقراض".

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء على غزال الريم العراقي في تقرير نشرته في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، تناولت فيه محمية ساوة للغزلان والتي تقع في محافظة المثنى، وأنشئت عام 2007 على أرض مساحتها 500 دونم، وتُعد ساوة أكبر محمية للحياة البرية في العراق وما يميز هذه المحمية هو "غزال الريم العراقي".

وتعرض غزال الريم العراقي في موطنه بصحراء الأنبار وبادية المثنى وغابات ديالى إلى حملات إبادة وصيد جائر منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مما عرضه لخطر الانقراض.